بجاية: الإطاحة بشبكة لصوص يحترفون السرقة بالعنف وإستخدام أسلحة بيضاء

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثامن بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 4 أشخاص أغلبهم من القصر تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 سنة تورطوا في قضية السرقة بالعنف بإستعمال أسلحة بيضاء.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة نداء من طرف أحد المواطنين مفاده تعرض شخص لإعتداء داخل المركز التجاري المهجور الكائن بحي سيدي علي لبحر ببجاية، على الفور تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان أين تبين تعرض شخص يبلغ من العمر 38 سنة للإعتداء من طرف مجهولين بأسلحة بيضاء (سكين) وهو مصاب بجروح على مستوى أسفل الظهر متبوع بسرقة جهاز هاتفه النقال ومبلغ مالي يقدر بـ 38000 دج، بناءا على تصريحات الضحية وأوصاف المشتبه فيهم التي قدمها تم إيقاف العديد من الأشخاص المعروفين لدى مصالح الشرطة بإرتكابهم مختلف الجرائم، وبعد عرض صورهم على الضحية المتواجد بالمستشفى تمكن من التعرف على إثنين من المشتبه فيهما وتوقيفهما، كما تم تحديد هوية إثنين آخرين يعدان في حالة فرار خارج مدينة بجاية. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم وتقديم المشتبه فيهما الموقوفين لأجل قضية السرقة بالتعدد والعنف بإستعمال الأسلحة البيضاء، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضد المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 21 سنة أمر إيداع، والآخر تم إحالته على قاضي الأحداث وأخلي سبيله.