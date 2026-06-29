بجاية: الإطاحة بشبكة لصوص يحترفون سرقة الدراجات النارية

تمكـنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري التاسع بأمن ولاية بجاية من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص مختـصة في سرقة الدراجات النارية بمدينة بجاية وضواحيها.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة شكوى بخصوص سرقـة دراجة نارية بمدينة بجاية. وذلك بعدما ركنها صاحبها بالقرب من المحل التجاري الذي يعمل فيه. وبعد خروجه على الساعة الحادية عشر ليلا تفاجأ باختفائها.

الفرقة المحققة وبعد مباشرة تحرياتها وبالاعتماد على تسجيلات الكاميرات الموجودة بالقرب من مكان وقوع السرقة. تبين قيام شخصين بسرقة الدراجة النارية والفرار بها نحو وجهة مجهولة. وبتكثيف التحريات جرى تحديد هوية المشتبه فيهما ومكان تواجدهما على مستوى حي الصغير.

بعد عملية ترصد تم توقيفهما وقد بيّن التحقيق بأن المشتبه فيهما يحترفان السرقة خاصة الدراجات النارية. كما أثبت التحقيق تورط شخص ثالث في القضية المعروف بتورطه بشراء الدراجات النارية المسروقة المقيم ببلدية سوق الإثنين. والذي تم توقيفه هو الآخر، أين قام بشراء الدراجة النارية محل السرقة بمبلغ مالي يقدر بـ 18 مليون سنتيم.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنح السرقة مع توافر ظرف التعدد وإخفاء أشياء مسروقة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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