بجاية: الإطاحة بشبكة مختصة في السرقة عن طريق الخطف

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس التابعة لأمن ولاية بجاية من وضع حد لجماعة أشرار. تتكون من 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و 45 سنة مختصة في السرقة بالخطف والنشل بإستعمال دراجة نارية في الأماكن العمومية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة العديد من الشكاوي لضحايا أغلبهم من فئة النساء والطالبات الجامعيات. تعرضوا للسرقة بالنشل في الطريق العام من طرف مجهولين يستعملون دراجات نارية إستهدفت هواتفهم النقالة وحقائبهم اليدوية.

المشتبه فيهم يستغلون شوارع بجاية المكتظة وخاصة التي تتواجد فيه الإقامات الجامعية والمراكز التجارية الكبرى. لإرتكاب مختلف السرقات والفرار على متن الدراجات النارية بين أزقة المدينة.

مصالح الشرطة فور تسجيل الشكاوي باشرت عمليات بحث وتحري واسعة مع تكثيف التواجد الميداني لعناصر الشرطة بالزي المدني والرسمي. على مستوى الأماكن المشبوهة المستهدفة وعلى مستوى شارع الأوراس.

بينما كانت عناصر الشرطة في دوريات مراقبة تم العثور على فتاة في حالة هستيرية مصرحة أنها تعرضت إلى السرقة بالعنف من طرف 03 أشخاص كانوا على متن دراجة نارية. إستهدفوا هاتفها النقال ولاذوا بافرار نحو وجهة مجهولة مباشرة. تم تكثيف الدوريات والأبحاث ليتم رصد المشتبه فيهم بالقرب من الإقامة الجامعية تارقة أوزمور في حالة تلبس وهم بصدد سرقة هاتف نقال لقاصرة تبلغ من العمر 17 سنة. أين تم توقيفهم وإسترجاع المسروقات وتحويلهم إلى مركز الشرطة.

كما أفضى التحقيق مع المشتبه فيهم إلى توقيف 03 مشتبه فيهم آخرين متورطين في القضية. من بينهم شخصين يملكان محلين تجاريين لبيع وشراء الهواتف النقالة.

وبعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جماعة أشرار السرقة بالتعدد بإستحضار دراجة نارية في الطريق العام مع إخفاء أشياء مسروقة وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، و بعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم أمر إيداع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور