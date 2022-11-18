بجاية: الإطاحة بشبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل “BRI” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة. تتكون من 03 أشخاص مختصة في تزوير الأوراق النقدية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن أعمار أفراد السبكة تتراوح مابين 30 و 38 سنة، مختصة في تزوير الأوراق النقدية من العملة الوطنية فئة 2000 دج. وتحجز مبلغ مالي مزوّر قدره 1014000 دج. بالإضافة كذلك إلى معدات وأجهزة ومواد تستعمل في عملية التزوير ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى الفرقة مفادها قيام شخصين على متن مركبة من نوع “أكسنت ” بنقل مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية مزوّر. بصدد طرحه للتداول بالقرية السياحية كابريتور ببلدية تيشي ببجاية. ليتم إعداد خطة عمل محكمة ووضع تشكيل أمني ليتم رصد أحد المشتبه فيهم على مستوى شاطئ الجابية. حاملا بيده كيس بلاستيكي، الذي تبيّن بعد عملية توقيفه أنه يحتوي على مبلغ مالي مزوّر بالعملة الوطنية من فئة 2000 دج بمقدار إجمالي يقدر 1008000 دج.

في نفس الوقت تم توقيف شريكه الذي كان على متن المركبة. وبتفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي تم حجز أجهزة إلكترونية ومعدات تستعمل في عملية التزوير. ومبلغ مالي مزور يقدر بـ 6000 دج على شكل 03 أوراق من فئة 2000 دج. التحريات المعمقة التي باشرتها الفرقة أفضت إلى توقيف مشتبه فيه ثالث وتحديد هوية مشتبه فيه رابع. الذي بعد عملية تفتيش مسكنه العائلي ببجاية تم حجز أجهزة إلكترونية أستعملت في عملية التزوير.

كما أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، المساس بالإقتصاد الوطني، إصدار وتوزيع أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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