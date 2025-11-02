بجاية: الإطاحة بشبكة مختصة في تزوير محررات إدارية تجارية ومصرفية

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الـ 07 بأمن ولاية بجاية، من توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية التزوير وإستعمال المزوّر.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكوى صاحب شركة مختصة في تركيب أجهزة حساسة “كاميرات المراقبة” كائنة وسط مدينة بجاية ضد مجهـول. يقوم بإستغلال إسم و أختام شركته بدون علمه، حيث صرّح الشاكي أنه تلقى إتصالا هاتفيا من أحد التجار. للإستفسار معه عن الإجراءات لإتمام ملف الحصول على رخصة لإستغلال كاميرات المراقبة المركبة بمحله التجاري منذ سنة 2022.

و بعد تفقد الشاكي لملفات الزبائن تبيّن أنّ المتصل ليس من زبائنه، حينها أدرك أنّه تم إستـغلال إسم و أختام شركته بدون علمه و بدون وجه حق. بناء على هذا تم فتح تحقيق في القضية و الذي أسفر على تحديد هوية المشتبه فيه. بحيث يتعلق الأمر بتاجر يقيم بمدينة تازمالت.

وبناء على إذن بالتفتيش صادر عن السلطات المختصة تنقلت عناصر الفرقة المحقـقة إلى محل المشـتبه فيه. أين تم إسـترجاع و حجز وثائـق مـزوّرة ومستـنسـخة تابعة لمختلف الإدارات العمومية. بالإضافة كذلك إلى 03 حواسب محمولة و هاتفين نقالين تستغل في عمليات التزوير و إستعمال المزور في شتى الوثائق. ليتم توقيفه رفقة شخصين آخرين يشتغلان معه .

و قـد تـم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية التزوير وإستعمال المزور في محررات تصدر عن إدارات عمومية تجارية ومصرفية. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. أين تم إيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت. في حين تم وضع الشخصين الآخرين تحت نظام الرقابة القضائية.

