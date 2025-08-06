بجاية: الإطاحة بشبكة مختصة في تصنيع والإتجار بالأسلحة النارية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بجاية من تفكيك شبكة منظمة تنشط في التصنيع والإتجار بالأسلحة النارية من الصنف 04 و 05 وذخائرها، وكذا التهديد والإبتزاز،

مع ضبط 04 أسلحة نارية تقليدية الصنع، ذخيرة حية مع توقيف 04 أشخاص من عناصرها.

هذه العملية النوعية التي نفذتها الفرق العملياتية المتخصصة للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية جاءت بعد عمل ميداني محكم وتحريات دقيقة باشرها المحققون،

عقب شكوى قدمها صاحب مصنع تعرض للتهديد والإبتزاز من طرف أشخاص مجهولين مقابل الحصول على مبالغ مالية والتي أفضت إلى الكشف عن هذه الشبكة وتحديد هوية عناصرها،

ليتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي يقوم بصناعة أسلحة نارية تقليدية، مع ضبط أسلحة نارية تقليدية الصنع وذخيرة حية، مخبأة بداخل ورشة يستغلهما المعني.

هذه العملية المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة أفضت إلى توقيف 03 أشخاص آخرين ينتمون لنفس الشبكة الإجرامية، مع ضبط وإسترجاع:

04 أسلحة نارية تقليدية الصنع.أجزاء أسلحة نارية تقليدية قيد التصنيع. 2470 وحدة من الذخيرة (كبسولات وخراطيش).

معدات كهربائية تستغل في النشاط الإجرامي للشبكة.مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 400000 دج، ومبلغ آخر يفوق مليار سنتيم تم حجزه على مستوى أحد البنوك .

إضافة إلى مركبة سياحية ودراجة نارية، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة أقبو المختصة إقليميا، أين صدر في حقهم أمر إيداع.