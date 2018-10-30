بجاية..الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية بتيمزريت

تمكنت فرقة الشرطة القضائية،لأمن دائرة تيمزريت التابعة لأمن ولاية بجاية،من تفكيك شبكة جماعة أشرار مختصة في سرقة الدراجات النارية .

حيث تم القبض على ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 31 سنة تورطوا في القضية .

الإطاحة بالشبكة، جاءت بعد تسجيل عدة شكاوي لضحايا تعرضوا لسرقة دراجاتهم النارية من طرف مجهولين، على مستوى مدينة تيمزريت.

وبعد تحريات معمقة قامت بها المصلحة، تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه الرئيسي،أين تم إيقافه ويتعلق الأمر بالمدعو( ب ح) البالغ من العمر 31 سنة.

وبعد التحقيق معه تم التوصل إلى جميع شركائه، حيث ينحدر ثلاثة منهم من مدينة القصر واثنان من مدينة أميزور.

وعليه بعد وضع خطة محكمة تم توقيف جميع المشتبه فيهم وأنجزت ملفات جزائية ضدهم وتم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة.