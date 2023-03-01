بجاية: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية بواد غير

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية ذات التدفق العالي.

وتتكون الشبكة، من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 27 و 32 سنة، ينحدرون من ولاية بجاية وإسترجاع (2.48) قنطار من الكوابل من الألمنيوم ذات التوتر العالي ببلدية واد غير. حيث تعود وقائع القضية إلى معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير. مفادها تواجد 3 أشخاص بالقرب من قرية إيباشيرن بلدية واد غير يقومون بتفكيك أسلاك الكهربائية ذات التدفق العالي.

كما تم على إثر ذلك تشكيل دورية و مداهمة المكان أين تم إيقافهم وهذا بعد محاولتهم الفرار بعد التحقيق معهم. أين تبين أن الكوابل مسروقة من محطة تحويل الكهرباء الكائنة بالمدخل الرئيسي للقطب الحضري إغزر اوزاريف بلدية واد غير ببجاية.

حيث تم إسترجاع المسروقات والمثمثلة في 2.48 قنطار من الكوابل النحاسية ذات التدفق العالي. بالإضافة كذلك إلى حجز مجموعة من المعدات تستعمل في السرقة منها منشار كهربائي (ترانسوناز). قاطع الأسلاك الكهربائية يدوي من الحجم الكبير. 02 كماشات (كلاب). بالإضافة كذلك إلى 02 مأخذ تمديد الكهرباء ، (06)هواتف نقالة و سيارة نوع بولو و شاحنة صغيرة تستعمل في نقل المسروقات. ليتم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية.

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