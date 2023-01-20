بجاية: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المنازل بتيشي

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة تيشي التابعة لأمن ولاية بجاية، من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 04 أشخاص تورطت في سرقة مسكن كان صاحبه متواجدا بالمهجر.

تفاصيل العملية جاءت بعد بلاغ وارد إلى مصالح الشرطة حول تعرض مسكن كائن بمدينة تيشي للسرقة بالكسر. من طرف مجهولين في غياب صاحبه المتواجد خارج الوطن. الفرقة المحققة على الفور تنقلت إلى عين المكان وقامت بإجراء المعاينات الميدانية والتقنية. أين تبين بأن الفاعلين تسللوا إلى داخل المسكن عبر مرآب بالطابق الأرضي الذي تم فتحه بالقوة.

وبعد تقدم صاحب المنزل العائد من المهجر وتسجيله شكوى بهذا الخصوص. تبين تعرض عدة أغراض وألبسة وأجهزة إلكترونية مختلفة للسرقة من طرف الفاعلين. مصالح الشرطة وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تمكنت من تحديد هوية شخص قام ببيع بعض الأجهزة الإلكترونية لبعض الأشخاص. ليتم توقيف هذا الشخص وبعد التحقيق معه تبين بأنه مجرد وسيط عرض عليه الفاعل الأصلي والمعروف لدى مصالح الشرطة بقضايا مماثلة مساعدته في بيع بعض الأجهزة الإلكترونية مقابل عمولة.

كما مكنت التحريات بتحديد هوية الفاعل وشريكه اللذان قام بفعل السرقة وتوقيفهما. كما تمكنت الفرقة المحققة من توقيف شخصين آخرين قاما بشراء المسروقات من المشتبه فيهما. و إسترجاع بعض الأجهزة الإلكترونية محل السرقة. و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار مع إخفاء أشياء مسروقة وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضدهم أمر إيداع.