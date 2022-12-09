بجاية: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المنازل بتيشي

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة تيشي التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار مسبوقين قضائيا. مختصين في السرقة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الشبكة الإجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 21 و 46 سنة. مختصة في سرقة المنازل. وجاءت العملية بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية مفادها تواجد إمرأة تعرضت إلى السرقة بالعنف داخل مقر إقامتها بمدينة تيشي. على الفور تنقلت مصالح الشرطة إلى عين المكان وتأكدت من صحة المعلومة. أين تعرضت صاحبة المنزل للإعتداء الجسدي من طرف مجهولين.

وقد إدعيا الفاعلين بأنهما من أعوان شركة سونلغاز وجاءا قصد مراقبة عداد الكهرباء. وبمجرد دخولهما المنزل قاما بغلق فمها والإعتداء عليها بالضرب. مهددين إياها بالقتل في حالة الصراخ مع ربطها إلى كرسي. كما قاما بقطع التيار الكهربائي عن المنزل لتفادي تسجيل كاميرات المراقبة المثبتة بالداخل. وشرعا في تفتيش المنزل. وقد تمكنا من سرقة مبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية.

بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الحلي والمجوهرات، وقبل خروجهما من المنزل قاما بتخريب عتاد جهاز تسجيل كاميرات المراقبة. وكذا شباكه وفرا نحو وجهة مجهولة. وقد تمكنت الضحية من طلب النجدة من أحد جيرانها الذي بدوره إتصل بمصالح الشرطة. الفرقة المحققة وبعد تحريات معمقة وكثيفة وفي فترة وجيزة تمكنت من تحديد هوية الفاعلين وإيقافهما.

كما تمكنت من إيقاف مشتبه فيه ثالث الذي أحضرهم بمركبته الخاصة. وسبق له العمل كحارس بالمسكن عندما كانت العائلة متواجدة خارج البلاد وهو من خطط لعملية السرقة. وبتفتيش مساكن المشتبه فيهم تم إسترجاع بعض من المبالغ المالية و المجوهرات المسروقة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة بالعنف. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم أمر إيداع.