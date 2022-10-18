بجاية: الإطاحة بشخصين أنشآ مزرعة للقنب الهندي بقرية إباريسن بالقصر

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من توقيف شخصين من أجل الحيازة والمتاجرة بالقنب الهندي المجفف.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فتمكنت ذات المصالح من حجز 400غ من المخدرات (كيف معالج)، بندقية صيد ومبلغ مالي يقدر بـ 723 مليون سنتيم. بالإضافة كذلك إلى سيارة سياحية نوع مرسيدس ببلدية القصر ولاية بجاية.

وقائع القضية كانت بناء على معلومات واردة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود شخصين يقومان بزرع أشجار القنب الهندي بقرية إيباريسن بلدية القصر ولاية بجاية. يبلغان من العمر 33 و48 سنة ينحدران من ولاية بجاية.

كما تم بعد تنشيط عنصر الإستعلامات وضع خطة محكمة تم رصد المشتبه فيهما و مداهمة مكان تواجدهما. ليتم توقيفهما متلبسان. أين تم العثور بحوزتهما على كيس بلاستيكي كبير به ثمانية أكياس بلاستيكية. معبأة ببراعم خضراء اللّون من نبات القنب الهندي مجففة. بوزن إجمالي قدره 04 كلغ من القنب.

وعلى إثر ذلك تم إقتيادهما إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببجاية لمواصلة التحقيق. بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش منزل المشتبه فيهما، أين عثر بداخله على 144غ برعم من القنب الهندي. بالإضافة كذلك إلى 400غ (كيف معالج)، بندقية صيد نوع SILAHS ANAYI TORUN عيار 12 ملم بجميع لواحقها. 54 طلقة عيار 09 ملم، خنجر كبير صنع محلي. آلة تعمير الخراطيش يدوية، 06 خراطيش عيار 12 ملم فارغة، 03 خراطيش عيار 16 ملم فارغة.

كما تم العثور على 47 خرطوشة مملوءة عيار 12 ملم، مبلغ مالي قدره 723 مليون سنتيم، عثر عليه على شكل رزم مخباة في أماكن مختلفة بغرفة داخل المنزل. و تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة، مع تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية.

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