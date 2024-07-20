بجاية: الإطاحة بشخصين يحترفان السرقة بدرقينة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة درقينة ببجاية من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و 28 سنة ينحدران من ولاية سطيف يحترفان السرقة.

جاء هذا بعد قيام عناصر الشرطة العاملة ليلا بدوريات مراقبة بقطاع الإختصاص وفي حوالي الساعة التاسعة ليلا وبوصولهم إلى حي أمريج بالقرب من طاولة لبيع الفواكه أخطرهم صاحب هذه الطاولة عن تعرض دراجته النارية للسرقة من طرف شخصين قدما على متن دراجة نارية.

أين قام الراكب الخلفي بالنزول وسرقة دراجته النارية التي كانت متوقفة على حافة الطريق وبها مفاتيح التشغيل وأنطلقوا فارين بإتجاه بلدية سوق الإثنين مباشرة قامت عناصر الشرطة بتوجيه نداء لجميع الفرق العاملة في الميدان لتوقيف المشتبه فيهما واللذان تمكنا من تجاوز عناصر الشرطة بنقطة المراقبة بالقرب من مقر أمن الدائرة رافضين الإمتثال والتوقف ليتم تتبعهما وتوقيفهما على مستوى قرية آيت عنان بالمكان المسمى ” البنان ” بعد سقوطهما من الدراجتين الناريتين وإسترجاع الدراجة النارية المسروقة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية سرقة دراجة نارية في حالة تلبس وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة المختص إقليميا. وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضد مشتبه فيه عقوبة عام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 20000 دج مع إيداعه الحبس والمشتبه فيه الثاني صدر ضده عقوبة 06 أشهر حبس غير نافذة وغرامة مالية قدرها 20000 دج نافذة.