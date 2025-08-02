بجاية: الإطاحة بشخصين يحترفان السرقة بالخطف

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري السادس التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شخصين يحترفان السرقة بالخطف.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة تعرض إمرأة مسنة للسرقة بالخطف. طالت سلسلة عنقها من المعدن الأصفر من طرف شخصين على مستوى حي إغيل أوعزوق ببجاية. وقد تم توقيفهما من طرف سكان الحي والإتصال بمصالح الشرطة.

وبعد توقيف المشتبه فيهما والتحقيق معهما تبين تورطهما في سرقة الضحية. فبعد طلب أحد المشتبه فيهما مساعدة الضحية في نقل بعض الأغراض إلى مسكنها العائلي. وفي الطريق إستغل الفرصة وقام بخطف سلسلتها الذهبية من عنقها ولاذ بالفرار رفقة شريكه. الذي كان يتتبعهما ويراقب من بعيد.

كما تبين بأن المشتبه فيه الرئيسي معروف لدى مصالح الشرطة بسيرته السيئة وتورطه في قضايا سرقة مماثلة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية السرقة بالخطف والتعدد. مع إستغلال ظرف عجز الضحية من حيث السن والجنس وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

وبعد جلسة المثول الفوري تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى تاريخ لاحق، وإستفادتهما من إستدعاء مباشر.