بجاية: الإطاحة بشخصين يحترفان السرقة بالخطف في أقبو

تمكن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة أقبو ببجاية. من وضع حد لجماعة أشرار تتكون من مسبوقين قضائيين يمتهنان السرقة بالخطف والإعتداء على الأشخاص، يبلغان من العمر 17 و 20 سنة.

تفاصيل العملية جاءت إثر تلقي عدة شكاوي من ضحايا تعرضوا لسرقة هواتفهم النقالة باستعمال العنف الجسدي بأسلحة بيضاء. تسببت لهم في جروح بليغة.

من جهتها الفرقة المحققة وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه فيهما. حيث يتعلق الأمر بشاب قاصر من ذوي السوابق القضائية بعد ترصد تحركاته تم توقيفه رفقة شريكه المسبوق قضائي أيضا. والبالغ من العمر 20 سنة.

من خلال التحقيق تبين أن المشتبه فيهما كانا يتبعان منهجية محددة أثناء قيامهما بعملهما الإجرامي. فبعد تحديد الضحية يقوم أحدهما بعملية السرقة و الفرار. في حين يبقى الثاني في الجوار لتغطيته و التدخل بالتعدي ضربا على الضحية إن لزم الأمر.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية تكوين جمعية أشرار السرقة بظرف التعدد و الخطف متبوع بالضرب و الجرح العمديين بسلاح أبيض. وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقهما أمر إيداع.