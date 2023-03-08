بجاية: الإطاحة بشخصين يحترفان السرقة ليلا

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثامن بأمن ولاية بجاية، من الإطاحة بشخصين. يبلغان من العمر 23 و 28 سنة ينحدران من ولاية البليدة يحترفان السرقة.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة العاملة في الميدان بدوريات مراقبة ليلية بقطاع الإختصاص. وعلى الساعة الرابعة صباحا على مستوى المنطقة الحضرية سيدي علي لبحر بجاية. لفت إنتباههم شخص مشبوه يختبأ عند مشاهدته لعناصر الشرطة وقيامه برمي شيئ كان بحوزته. لتتدخل قوات الشرطة على الفور وتوقيفه. في حين شخص آخر كان برفقته لاذا بالفرار بين عمارات الحي غير أن عناصر الشرطة تمكنت من إيقافه.

كما تم بالمكان العثور على سكين من الحجم الكبير وعلبة تحتوي على رافع المركبات وأغراض أخرى. بعد تكثيف الأبحاث بمحيط المكان تم العثور على مركبة من نوع سامبول صندوقها الخلفي مفتوح تعرض للتخريب وتبين بأن الأغراض المضبوطة بحوزة المشتبه فيهما تم سرقتها من ذات المركبة. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضدهما لأجل قضية السرقة بتوافر ظروف الليل والتعدد من داخل مركبة، حمل سلاح أبيض محضور دون مبرر شرعي، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضدهما أمر إيداع.