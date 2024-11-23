بجاية: الإطاحة بشخصين يحترفان المتاجرة بالمهلوسات

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أدكار ببجاية من الإطاحة بشخصين، ينحدران من مدينة القصر ببجاية، يحترفان بيع وترويج المؤثرات العقلية بمدينة أدكار وضواحيها.

وجاءت تفاصيل العملية، بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة مفادها وجود شخص مشبوه ينحدر من مدينة القصر. يحوز على كمية من المؤثرات العقلية. وهو بصدد إبرام صفقة بيع وشراء على مستوى مدينة أدكار وضواحيها.

وعلى إثر ذلك، تم وضع عدة تشكيلات أمنية على مستوى النقاط المشبوهة المحتمل إبرام الصفقة على مستواها.

وفي حدود الساعة السادسة مساءً (18:00) وبعد حلول الظلام وعلى مستوى المدخل الشرقي لمدينة أدكار. وبالضبط على مستوى الطريق الوطني رقم 12 بالقرب من الطريق المؤذي إلى قرية تاوريرت إغيل. تم رصد مركبة سياحية من نوع فولسفاغن متوقفة بالمكان. وعلى متنها شخصين مشتبه فيهما مباشرة. حيث تمت مداهمة المكان وتوقيف المركبة وراكبيها على الرغم من محاولة السائق المناورة والفرار.

ومكنت عملية التفتيش الدقيق للمركبة، من ضبط وحجز كيس بلاستيكي بداخله كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين تقدر بـ720 قرص.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، النقل، الشراء، قصد البيع بطريقة غير مشروعة والمشاركة.

وتم تقديمهما أمام نيابة سيدي عيش المختصة إقليميا، أين صُدر في حقهما أمر إيداع بالمؤسسة العقابية أقبو ببجاية.