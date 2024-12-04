بجاية: الإطاحة بشخصين يحترفان النصب والاحتيال على تجار اللحوم

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشخصين يبلغان من العمر 31 و 34 سنة. يحترفان النصب و الاحتيال على تجار بيع اللحوم بمناطق مختلفة من الوطن.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة عدة شكاوي لضحايا تجار يحترفون بيع اللحوم ينحدرون من مناطق مختلفة من الوطن. تعرضوا للنصب و الاحتيال من طرف شخص ينحدر من ولاية بجاية. حيث يوهم هذا الأخير ضحاياه أنه جزار و يحتاج إلى تزويده بكميات معتبرة من اللحوم المستوردة. بعد وصول الشحنة المتفق عليها إلى مدينة بجاية يقوم بتفريغها على متن شاحنة أخرى. بعدها يطلب من المموّل الانتظار قليلا ريثما إحضار المبلغ المتفق عليه من منزله القريب من المكان حينها يقوم بغلق هاتفه النقال و الاختفاء عن الأنظار.

الفرقة المحققة و بعد تكثيف الأبحاث و التحريات تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه المقيم بمدينة بجاية. و الذي سبق له أن احترف مهنة جزار و كذا مكان تواجده و توقيفه و الذي تمكن من جمع مبالغ مالية معتبرة من خلال هذه الطريقة الاحتيالية.

في إطار التحقيق و بإذن من السلطات القضائية المختصة تم نشر نداء للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالصفحة الرسمية لفايسبوك شرطة بجاية. أين تم تقدم عدة ضحايا آخرين ينحدرون من ولايات مختلفة لتسجيل شكواهم ضد المشتبه فيه لتعرضهم للنصب و الاحتيال بنفس الطريقة. كما أفضى التحقيق إلى تحديد هوية شريكه و توقيفه هو الآخر.

و قد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية النصب و الاحتيال. و تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضدهما أمر إيداع.

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