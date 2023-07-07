بجاية: الإطاحة بشخصين يحترفان ترويج واستهلاك المخدرات

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري السابع بأمن ولاية بجاية من توقيف شخصين يبلغان من العمر29 و 34 سنة يحترفان بيع واستهلاك المخدرات.

وجاءت تفاصيل العملية بعد قيام عناصر الشرطة العاملة في الميدان بدوريات مراقبة بقطاع الإختصاص. وببلوغهم حي مزاي عبد القادر بجاية لفت إنتباههم مركبة مشبوهة مركونة بذات الحي.

أين نزل مرافق السائق من المركبة وبعد مدة عاد وسلم للسائق قطعة من المخدرات مقابل تسليم هذا الأخير مبلغ مالي.

مباشرة تدخلت عناصر الشرطة وتم توقيف المشتبه فيهما مع إسترجاع قطعة من الكيف يقدر وزنها بحوالي 01 غرام. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 1000 دج يعد من عائدات البيع.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية عرض المخدرات على الغير بطريقة غير مشروعة بغرض الإستعمال الشخصي.

وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حق المشبه فيه الأول أمر إيداع. أما مرافقه إستفاد من الاستدعاء لحضور جلسة المحاكمة.