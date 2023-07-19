بجاية: الإطاحة بشخصين يحترفان سرقة المنازل

تمكنت عناصر الأمن الحضري الرابع التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشخصين. يبلغان من العمر 21 و 17 سنة يحترفان سرقة المنازل.

تفاصيل العملية جاءت بعد تقدم مواطن إلى مقر الأمن الحضري الرابع وأبلغهم عن تعرض مسكن جاره بالعمارة التي يقطن فيها بحي سيدي أحمد للسرقة بالكسر. من طرف مشتبه فيهما يقيمان بنفس الحي مباشرة .

وتنقلت مصالح الشرطة إلى عين المكان وعلى مستوى أدراج العمارة. تم توقيف المشتبه فيهما والذي أبدى أحدهما والمعروف لدى مصالح الشرطة بقضايا السرقة مقاومة شديدة مهددا بإيداء نفسه وعناصر الشرطة بواسطة قطعة زجاج كانت بيده. مسببا جروح لنفسه على مستوى مختلف أنحاء جسمه

المشتبه فيهما بعد تأكدهما من غياب صاحب المنزل قاما بكسر قفل الباب الحديدي الخارجي وكذا قفل الباب الخشبي المدعم له بواسطة فأس حديدي . كما قاما بالدخول إلى المنزل وشرعا في عملية السرقة للأجهزة الكهرومنزلية وكل ما يستطيعون حمله

أثناء توقيف المشتبه فيهما ضبط بحوزتهما قفازات مطاطية أستعملت في عملية السرقة. كما تم إسترجاع الفأس الحديدي المستعمل في عملية السرقة. وقد بين التحقيق تورط المشتبه فيهما في سرقة مسكن ضحية أخرى يقع بنفس الحي وبنفس الطريقة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية السرقة بالكسر مع توافر ظرف التعدد. كما تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي عقوبة 05 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 500000 دج. بينما المشتبه فيه الثاني القاصر وضع تحت الرقابة القضائية.