بجاية: الإطاحة بشخص يبيع شقق وهمية عبر “الفايسبوك”

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثامن التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 25 سنة. يحترف النصب والإحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة شكوى إمرأة مقيمة خارج ولاية بجاية تعرضت للنصب و الإحتيال من طرف شخص من ولاية بجاية. يملك صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لكراء شقق ببجاية. هذا الأخير أوهم الضحية بأنه يملك شقق جاهزة وغير جاهزة بمدينة بجاية لأجل الكراء. وبعد الإتفاق على مدة الإقامة والمبلغ، قامت الضحية بإرسال المبلغ المتفق عليه إلى حساب بريدي جاري. بعدها أصبح لا يرد على إتصالاتها.

الفرقة المحققة و بعد بحث وتحريات معمقة تمكنت من تحديد هوية مستغل الشريحة الهاتفية المستعملة في عملية النصب و الإحتيال. وكذا الحساب البريدي الجاري المستعمل. ليتم وضع خطة من خلالها تم الترصد لتحركات المشتبه فيه وتوقيفه بالقرب من مقر إقامته. وقد أثبت التحقيق بأن المشتبه فيه يستغل صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لكراء شقق وهمية قصد النصب على الضحايا وسلب أموالهم.

كما تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية النصب و الإحتيال، و تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر ضده عقوبة عام حبس نافذ و غرامة مالية قدرها 50.000 دج و كذا تعويض الضحية بمبلغ مالي قدره 500.000 دج.

