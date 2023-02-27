بجاية: الإطاحة بشخص يحتال وينصب على المواطنين ويسلبهم “الأورو”

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 24 سنة يحترف النصب والإحتيال.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة عدة شكاوي لضحايا تعرضوا للنصب والإحتيال من طرف المدعو “ق ي” المقيم ببجاية. هذا الأخير بعدما يختار ضحاياه جيدا ممن يملكون المال ويحتاجون العملة الصعبة لطبيعة عملهم. أو ممن يتنقلون من حين إلى آخر للخارج. يوهمهم بأنه يملك مبالغ مالية من العملة الصعبة الأورو ويعرض عليهم شرائها بثمن معقول. ويضرب لهم موعدا للإلتقاء وتبادل الأموال على مستوى موقف الحافلات بالسوق الأسبوعي سيدي أحمد ببجاية.

وبعد قدوم الضحية وتسليم المبلغ المالي المتفق عليه بالعملة الوطنية. يوهمه بأنه سيتوجه لمقر سكناه ببجاية والقريب من المكان لإحضار المبلغ المتفق عليه من العملة الصعبة. ويتجه إلى أحد العمارات القريبة ويغتنم الفرصة ويفر نحو وجهة مجهولة تاركا الضحية ينتظره إلى غاية إدراك هذا الأخير بأنه وقع ضحية نصب وإحتيال.

المشتبه فيه كرر نفس العملية وبنفس الطريقة على عدة أشخاص، أين سلب من كل ضحية مبلغ مالي يتراوح بين 25 إلى 28 مليون سنتيم. الفرقة المحققة بعد تكثيف الأبحاث والتحريات تمكنت من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه. كما تم إنجاز ملف جزائي ضده لأجل قضية النصب والإحتيال وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.

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