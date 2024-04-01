بجاية: الإطاحة بشقيقين يحترفان ترويج المؤثرات العقلية

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثالث التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شقيقين يحترفان بيع و ترويج المؤثرات العقلية بحي 600 مسكن إحدادن بمدينة بجاية.

جاء ذلك إثر عملية توقيف شخص بحوزته ثلاثة (03) أقراص مهلوسة من نوع بريغابالين. و من خلال التحقيق معه تم جمع معلومات حول المتورطين في عملية تموين المدمنين بالمؤثرات العقلية بذات الحي.

بعد تكثيف التحريات تم تحديد الهوية الكاملة لمروجي المؤثرات العقلية، ويتعلق الأمر بشقيقين يستغلان كشك بالطابق السفلي للعمارة التي يقطنان فيها لترويج السموم. فور ذلك تم مداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيهما داخل الكشك.

وبعد إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزتهما على 13 قرص من نوع بريغابالين، و قطعة من المخدرات بالإضافة إلى سيجارة ملفوفة بالكيف ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 80000 دج. ومبلغ مالي آخر بالعملة الأجنبية قدره 105 أورو،

وبتفتيش الكشك تم العثور على كمية أخرى من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 21 قرص من دواء بريغابالين. كما تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية ترويج و بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة و بعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهما أمر إيداع.