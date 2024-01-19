بجاية: الإطاحة بشقيقين يُروّجان المهلوسات بجوار المؤسسات التعليمية بالقصر

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الأول برشيش التابعة لأمن دائرة القصر ببجاية من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 20 و 26 سنة. يحترفان بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالقرب من المؤسسات التعليمية والأحياء الشعبية بمدينة القصر.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات مؤكدة واردة إلى مصالح الشرطة مفادها قيام شخص مشبوه ببيع وترويج المؤثرات العقلية. بالقرب من المؤسسات التعليمية وكذا الأحياء الشعبية ببرشيش بالقصر. وعليه وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده بمحاذاة متوسطة برشيش بالقصر.

هذا الأخير بعد تفطنه لعناصر الشرطة لاذ بالفرار بعد ما قام بالتخلص ورمي مشط من الدواء المهلوس بريغابالين. والذي يحتوي على 15 كبسولة، بالموازاة تم توقيف شقيقه متلبسا بتهمة ترويج المخدرات (كيف معالج) بنفس الحي شكل قطع صغيرة.

كما تم بعد تفتيش مسكن هذا الأخير توقيف شقيقه الفار المتورط في بيع المهلوسات وبحوزته قرص من المؤثرات العقلية. و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما، و تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

و بعد جلسة المثول الفوري صدر في حق المشتبه فيه الأول لأجل قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية. حكم بـ 02 سنة حبس نافذة و غرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين سنتيم مع أمر إيداع. و صدر في حق شقيقه المشتبه لأجل قضية المتاجرة بالمخدرات “كيف معالج” حكم بـ 04 سنوات حبس نافذة و غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم مع أمر إيداع.