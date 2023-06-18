بجاية.. الإطاحة بصاحب محل تجاري يحتال على الزبائن

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس، التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بصاحب محل تجاري خاص ببيع وإصلاح الهواتف النقالة يبلغ من العمر 25 سنة يحترف النصب والإحتيال على الزبائن.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة العديد من الشكاوي لضحايا تعرضوا للنصب والإحتيال من طرف صاحب محل تجاري لبيع وإصلاح وتبديل الهواتف النقالة كائن بحي زرارة الجديدة بمدينة بجاية.

هذا الأخير يختار أغلب ضحاياه من ذوي البنية الجسدية الضعيفة أو من فئة النساء ويحتال عليهم ببيعهم هواتف نقالة وأكسيسوارات ومعدات إلكترونية أخرى على أساس أنها جديدة وأصلية في حين أنها مستعملة وغير أصلية وأحيانا كثيرة معطلة.

بالإضافة إلى قيامه بخيانة الأمانة بالبيع والتصرف في هواتف زبائنه محل التصليح كما يعمل على إسترجاع وصولات تسليم الهواتف النقالة والمعدات الأخرى بعد عودة الضحايا للإحتجاج مستعملا أسلوب الترهيب والتخويف مع تهديد ضحاياه بالإعتداء عليهم في حالة مطالبتهم إسترجاع أموالهم أو هواتفهم النقالة موهما إياهم على أساس أنه مسبوق قضائي ومن معتادي الإجرام ولا يمكن لهم فعل أي شيئ ضده.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية النصب والإحتيال متبوع بالتهديد وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري تم تأجيل النطق بالحكم مع إستدعائه لجلسة محاكمة في تاريخ لاحق.