بجاية: الإطاحة بصاحب وكالة سياحية يمتهن النصب والإحتيال مقابل جلب تأشيرات وهمية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بصاحب وكالة سياحية كائن مقرها وسط مدينة بجاية يمتهن النصب والإحتيال على الزبائن مقابل جلب تأشيرات وهمية نحو دولة إسبانيا.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة العديد من الشكاوي لضحايا من الجنسين تعرضوا للنصب والإحتيال من طرف المشتبه فيه. حيث بلغ عدد ضحاياه أزيد من 50 شخصا، المشتبه فيه إستغل طابع وكالته السياحية للنصب على الزبائن من خلال عروضه المغرية في حجز مواعيد منح التأشيرات نحو دولة إسبانيا لإستدراج ضحاياه. وذلك مقابل إستلامه مبالغ مالية متفاوتة، غير أنه أستولى على تلك المبالغ دون قيامه بالخدمة المطلوبة، من خلال إدعائه بوجود خلل تقني بموقع الحجز عبر الأنترنت، المشتبه فيه بعد إكتشاف أمره أصبح يتهرب بإقفال هاتفه النقال وكذا مكتب وكالته. وقد تمكن من الحصول على مبالغ مالية معتبرة تقدر بأكثر من 350 مليون سنتيم

الفرقة المحققة بعد تكثيف الأبحاث والتحريات تمكنت من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه وإنجاز ملف جزائي ضده لأجل قضية النصب والإحتيال عن طريق الأنترنت. وتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضده أمر إيداع.