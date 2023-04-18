بجاية: الإطاحة بطالب جامعي يُروّج المخدرات داخل الإقامات الجامعية

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية من توقيف طالب جامعي يبلغ من العمر 27 سنة. يحترف بيع وترويج المخدرات والمهلوسات داخل الإقامات الجامعية ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة إتصال هاتفي على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفاده توقيف شخص داخل إحدى الإقامات الجامعية بمدينة بجاية يقوم ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط الطلبة الجامعيين. فور ذلك تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان أين إتضح بأن الأمر يتعلق بطالب جامعي يقيم بنفس الإقامة.

هذا الأخير وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته كمية من الكيف المعالج يقدر وزنها بحوالي 04 غ وكذا 03 أقراص من الدواء المهلوس بريغابالين. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حق إستدعاء مباشر لجلسة المحاكمة.