بجاية: الإطاحة بطالب جامعي يُروّج المهلوسات بالسكوار

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس ببجاية من توقيف طالب جامعي يبلغ من العمر 23 سنة يحترف المتاجرة بالمؤثرات العقلية مع حجز 433 قرص مهلوس.

تفاصيل العملية جاءت إثر ورود معلومات مؤكدة مفادها تواجد شخص يقوم ببيع وترويج المؤثرات العقلية بالمكان المسمى “سكوار” بحي الصغير وسط مدينة بجاية. وعليه تم وضع خطة ومراقبة المكان وبعد تحديد هوية المشتبه فيه. تم توقيفه و بحوزته 15 قرص مهلوس من نوع ترامدول. كما تم حجز مبلغ مالي قدره 4000 دج والذي يعد من عائدات البيع والترويج.

وبتفتيش مسكن المشتبه فيه والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة. تم ضبط و حجز 418 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة.

كما تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقه أمر إيداع.