بجاية: الإطاحة بعائلة شكّلت عصابة أحياء زرعت الرعب وسط السكان

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثالث بأمن بجاية هذا الأسبوع، من الإطاحة بعصابة أحياء تتكون من 08 أشخاص أغلبهم من عائلة واحدة. تتراوح أعمارهم بين 20 و 60 سنة ينشطون ضمن عصابة أحياء زرعت الرعب وسط السكان.

تفاصيل العملية، جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة نداء على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفاده وقوع شجار على مستوى حي 200 مسكن إحدادن ببجاية. على الفور تنقلت فرق الشرطة العاملة في الميدان. ولدى وصولهم وجدوا شجارا عنيفا بين عائلة مشكلة من نساء ورجال مقيمة بذات الحي معروفين لدى مصالح الشرطة بقضايا الإجرام المختلفة. وبين بائعي الطاولات بنفس الحي، أين قاموا بالاعتداء عليهم وتخريب طاولاتهم باستعمال الأسلحة البيضاء والحجارة.

بعد التدخل تم توقيف فرد من العائلة الذي أبدى مقاومة عنيفة اتجاه عناصر الشرطة. حيث كان يحمل في يده شفرة حلاقة ويقوم بإلحاق الأذى بنفسه مسببا جروحا بليغة في أنحاء مختلفة من جسمه. أثناء توقيف المشتبه فيه تدخلت والدته وأشقائه ( 02 ذكور و 03 إناث) لمنعهم من تأدية مهامهم. أين كانت والدتهم تحمل بيدها سكين، وأشقاؤه يقومون برشق عناصر الشرطة والمارة بالحجارة والأشياء الصلبة.

وقد تمكن عناصر الشرطة من توقيف والدة المشتبه فيه وشقيقاته البنات في حين تمكن شقيقاه من الفرار نحو وجهة مجهولة. بالإضافة كذلك إلى توقيف شخص آخر ضمن العصابة التي تقودها تلك العائلة شارك في الشجار. وبتفتيش مسكن المشتبه فيهم تم ضبط وحجز أسلحة بيضاء تتمثل في شاقورة وسيف من الحجم الكبير.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين عصابة الأحياء، حمل أسلحة بيضاء، الإخلال بالنظام العام، التخريب العمدي لملك الغير. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضد مشتبه فيهما أمر إيداع، و باقي المشتبه فيهم (الأم وبناتها) وضعوا تحت نظام الرقابة القضائية، في حين بقي المشتبه فيهما الشقيقين محل بحث في حالة فرار.