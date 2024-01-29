بجاية: الإطاحة بعشريني يحترف النصب والإحتيال عبر الفايسبوك

تمكنت شرطة تقريت التابعة لأمن دائرة شميني ببجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر23 سنة ينحدر من ولاية تيبازة. يمتهن النصب والإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكوى لضحية يبلغ من العمر 41 سنة تعرض للنصب والإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي من طرف مجهول. تعود تفاصيل القضية عند تفحص الضحية لموقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، أين لفت إنتباهه موقع ترويجي يعرض فيه للبيع هاتف نقال من نوعية رفيعة. وبعد إتصاله هاتفيا بصاحب الحساب تم الإتفاق بينهما على مبادلة هواتفهما النقالة مع إضافة الضحية مبلغ مالي قدره 10000 دج.

وبعد ضخ المبلغ بالحساب الجاري البريدي للمشتبه فيه، ضل الضحية ينتظر إستلام السلعة، لكن المشتبه فيه إنقطعت أخباره وأصبح لا يجيب على إتصالات الضحية. عندها أدرك الضحية بأنه تعرض للنصب والإحتيال.

بعد توقيف المشتبه فيه تم إنجاز ملف جزائي ضده لأجل قضية النصب و الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. و تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. و بعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة 06 أشهر حبس موقوفة النفاذ و غرامة مالية قدرها 50000 دج.