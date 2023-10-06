بجاية: الإطاحة بعشريني يحترف سرقة الدراجات النارية وراء تشكيل عصابة أشرار

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثالث بأمن ولاية بجاية من توقيف مجرم يبلغ من العمر 23 سنة يحترف في سرقة الدراجات النارية ومحل أمر بالقبض لأجل تكوين جمعية أشرار والسرقة في قضايا مماثلة.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة بتنفيذ مداهمة ليلية بقطاع الإختصاص. أين تم توقيف المشتبه فيه على مستوى قرية إحدادن أوفلا بجاية.

هذا الأخير مبحوث عنه قضائيا في حالة فرار لأجل تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بظروف التعدد والليل وإستعمال مفاتيح مصطنعة بعد عملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على قطعة من المخدرات (كيف معالج) ومفتاح خاص بالدراجات النارية يستعمل في عمليات السرقة.

بالإضافة إلى بطاقة هوية لشخص آخر، الذي كان قد قيد شكوى ضد مجهول لأجل سرقة دراجته النارية التي كانت مركونة بالقرب من مقر إقامته بجميع وثائقها ومن بين المسروقات بطاقته للتعريف الوطنية التي ضبطت بحوزة المشتبه فيه.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية سرقة دراجة نارية بإستعمال مفاتيح مصطنعة، وملف آخر لأجل حيازة المخدرات بطريقة غير شرعية قصد الإستهلاك الشخصي وتنفيذ أمر بالقبض. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة ثلاثة سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 200000 دج وتعويض الطرف المدني بمبلغ مالي قدره 400000 دج مع أمر إيداع.