بجاية: الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب وسط السكان باستعمال سلاح ناري

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من تفكيك جماعة أشرار تتكون من ثمانية أفراد أعمارهم بين 18 و 34 سنة يتزعمهم مسبوق قضائي. لأجل قضية تكوين عصابة أحياء، المتاجرة بالأسلحة النارية من الصنف الرابع وذخيرتها و الترويج بالمؤثرات العقلية.

تفاصيل العملية جاءت على إثر ورود نداء من قاعة الإرسال بحدود منتصف الليل مفاده سماع طلقات نارية على مستوى حي تالة وريان ببجاية. فور ذلك تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، و لدى وصولهم وجدوا المشتبه فيهم قد غادروا المكان.

وبعد إجراء المعاينة الميدانية تم استرجاع ظرف فارغ من عيار 7.65 ملم، و بسماع الشهود، تبين أن المشتبه فيهم وهم 06 أشخاص كانوا على متن دراجات نارية. و وجوههم مغطاة بقبعات معاطفهم، قد أقدم واحد منهم على إطلاق عيارين ناريين بمسدس في الهواء. فور ذلك تم فتح تحقيق في القضية.

وبعد التحريات تم التوصل إلى هوية المشتبه فيهم من بينهم من أطلق العيارات النارية. الذي تبين أنه مبحوث عنه بموجب أمر بالقبض. و عليه تم تكثيف الاستعلام الميداني الذي أفضى على تحديد أماكن تردد المشتبه فيه الرئيسي الذي قام بإطلاق النار.

بعد عملية الترصد له، تم توقيفه بالقرب من مقر إقامته بحي سيدي علي البحر ببجاية. و لدى إخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على سكين كبير الحجم. بالإضافة كذلك إلى 07 أقراص من المؤثرات العقلية، بعد التحقيق تم توقيف شخصين آخرين متورطين في القضية أحدهما هو من قام ببيع السلاح الناري للمشتبه فيه الأول.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين عصابة أحياء. لغرض بث الرعب و الخوف أوساط المواطنين. و خلق جو انعدام الأمن و حيازة و استعمال سلاح ناري من الصنف الرابع بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. بعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم أمر إيداع.