بجاية: الإطاحة بعصابة تحترف سرقة الدراجات النارية

تمكنت شرطة بجاية ممثلة في فرقة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة الدراجات النارية، تتكون من 06 أشخاص ينحدرون من ولاية بجاية، تتراوح أعمارهم بين 22 و 31 سنة.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام مجموعة من الأشخاص بإلقاء القبض على شخص في حالة تلبس بصدد سرقة دراجة نارية على مستوى حي أدرار بمدينة بجاية. مباشرة تنقلت مصالح الشرطة إلى عين المكان وتوقيف المشتبه فيه وتحويله إلى مركز الأمن. بعد التحقيق معه تبين تورطه في سرقة العديد من الدراجات النارية بمدينة بجاية وضواحيها. وذلك بعدما تم التعرف على بصماته المرفوعة من دراجة نارية مسروقة مسترجعة.

كما أفضى التحقيق إلى تورط المشتبه فيه مع أشخاص آخرين في سرقة الدراجات النارية خاصة أثناء الفترات الليلية. أين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما فيما بقي 03 متورطين في حالة فرار محل بحث.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لإرتكاب جنايات. السرقة الموصوفة مع توافر ظروف الليل، التعدد وإستعمال مفاتيح مصطنعة المشاركة إخفاء عمدا لأشياء متحصل عليها من السرقة الموصوفة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضد المشتبه فيه الرئيس أمر إيداع. والمشتبه فيهما الآخرين أستفادا من إفراج مؤقت، بينما بقي المشتبه فيهم الآخرين في حالة فرار.