بجاية: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل الشاغرة بمالبو

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي ملبو التابعة لأمن دائرة سوق الإثنين ببجاية، من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و 38 سنة تحترف سرقة المنازل.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة العديد من الشكاوي من مواطنين تعرضت مساكنهم الشاغرة الكائنة بمدينة ملبو ببجاية للسرقة من طرف مجهولين. أين إستولى الفاعلون على عدة أغراض وأجهزة إلكترونية وكهرومنزلية وأنابيب نحاسية خاصة بالماء والغاز. جل الضحايا يقيمون خارج مدينة ملبو ومنازلهم شاغرة لا يستغلونها إلا في موسم الإصطياف فقط لتأجيرها للمصطافين.

الفرقة المحققة فور تسجيل الشكاوي باشرت عمليات بحث وتحري واسعة أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم. وبعد عمليات رصد وتتبع تم توقيف ستة مشتبه فيهم وإسترجاع بعض المسروقات المتمثلة في أجهزة تلفزيونية ومكيفات هوائية وأنابيب نحاسية.

من خلال التحقيق تبين أن المشتبه فيهم ينشطون ضمن جماعة أشرار مختصة في سرقة المنازل الشاغرة. حيث يستغلون عملهم مع الوكالات العقارية خلال موسم الاصطياف في تأجير الشقق للزوار و السواح. مما يسمح لهم التعرف على محتويات الشقق واستنساخ المفاتيح ليستعملونها لاحقا عند إنقضاء فترة الصيف وحلول فصل الخريف والشتاء للولوج إلى تلك المنازل وسرقة محتوياتها. وبعد نهاية عملية السرقة يقومون بكسر الأقفال لتضليل التحقيق.

كما تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار الغرض منها الإعداد لإرتكاب جناية السرقة المقترفة بالكسر واستعمال مفاتيح مصطنعة.، مع توافر ظرفي الليل والتعدد وعدم التبليغ عن جناية وقعت و إخفاء أشياء مسروقة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر في حق مشتبه فيهما رئيسيين أمر إيداع. وثلاثة منهم آخرين وضعوا تحت نظام الرقابة القضائية. ومشتبه فيه آخر في حالة فرار محل بحث.

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