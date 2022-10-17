بجاية: الإطاحة بعناصر شبكة يحترفون تجارة وترويج المخدرات 

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري الأول بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و43 سنة تحترف المتاجرة بالمخدرات بمدينة بجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة لمصالح الشرطة مفادها تواجد بعض المنحرفين بنهج الطاهر حبيبان بمدينة بجاية. يقومون بالمتاجرة وترويج المخدرات، على الفور تم إعداد خطة ومداهمة المكان. أين تم توقيف ثلاثة أشخاص وبعد إخضاعهم للمراقبة والتفتيش ضبط بحوزتهم على 4 أقراص مهلوسة. وقطع من المخدرات وسكين يستعمل لتقطيع المخدرات.

كما تم ضبط وحجز بنفس المكان على عدة أظرفة فارغة للأقراص المهلوسة. بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 37000 دج يعد من عائدات ترويج المخدرات.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المخدرات والأقراص المهلوسة لغرض الإستهلاك. وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضد مشتبه فيه عقوبة.