بجاية: الإطاحة بكهل يحترف سرقة النساء

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية من توقيف كهل يبلغ من العمر 61 سنة يحترف السرقة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكوى إمرأة تبلغ من العمر 54 سنة تعرضت للسرقة من طرف مجهول إستهدفت حافظتها اليدوية عندما كانت داخل محل تجاري كائن بمفترق الطرق الأربعة بمدينة بجاية الحافظة اليدوية كانت بداخلها وثائقها الشخصية ومبلغ مالي قدره 35000 دج، مصالح الشرطة بمجرد تسجيل شكوى الضحية باشرت عمليات بحث وتحري واسعة أين تمكنت من تحديد هوية الفاعل المعروف لدى مصالح الشرطة بقضايا السرقة المختلفة حيث يستهدف فئة النساء لسهولة سرقتهن وبعد ترصد تحركاته تم توقيفه في حالة تلبس وهو بصدد سرقة ضحية أخرى بمحل تجاري آخر قريب محل سرقته الأولى وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على الوثائق الشخصية للضحية وكذا جزء من المبلغ المالي المسروق أما الباقي فقد تبين بأنه قد تصرف فيه. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة.

وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة 6 أشهر حبس وغرامة مالية قدرها 20000 دج، مع تعويض الضحية بغرامة مالية تقدر بـ 30000 دج.