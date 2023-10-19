بجاية: الإطاحة بمروجي الكوكايين بأقبو وضواحيها

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من توقيف شخصين يحترفان ترويج وبيع المخدرات الصلبة (الكوكايين) في أوساط الشباب بأقبو.

وتم خلال هذه العملية، حجز 66 غرام من هذه المادة، حيث جاءت تفاصيل العمليـة إثر ورود معلومات إلى الفرقة مفادها قيام شخص بترويج الكوكايين بمدينة أقبو وضواحيها.

ليتم مباشرة إعداد خطة من خلالها تم تكثيف الأبحاث والتحريات أين تم تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه بمدينة أقبو.

حيث ضبط بحوزته على كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) يقدر وزنها بـ 63 غرام. بالإضافة إلى ميزان إلكتروني صغير الحجم.

عملية تفتيش مسكن المشتبه فيه والتي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة سمحت من حجز كمية أخرى من نفس المادة يقدر وزنها بـ 03 غرام.

كما أفضت التحريات المقامة في القضية إلى تحديد هوية شخص آخر له ضلع في القضية وتوقيفه.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية حيازة المخدرات الصلبة (كوكايين) بطريقة غير شرعية وشرائها وعرضها للبيع، الإخفاء، التوزيع والمشاركة. وبعد إحالتهما على جلسة المثول الفوري صدر في حقهما أمر إيداع.