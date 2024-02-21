بجاية: الإطاحة بمروجي المهلوسات بالأحياء السكنية في تيشي

تمكنت عناصر أمن دائرة تيشي ببجاية من توقيف شخصين يحترفان بيع وترويج المؤثرات العقلية بالأحياء السكنية بمدينة تيشي الساحلية .

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة مفادها وجود شخصين يقومان بترويج المخدرات والمهلوسات بالحي السكني بن سعيد بتيشي مباشرة تم تكثيف الأبحاث والتحريات لأجل توقيف المشتبه فيهما.

وبعد عملية الترصد بذات الحي تم توقيف المشتبه فيهما بعدما حاولا الفرار عند رؤيتهما لعناصر الشرطة.

خلال العملية تم إسترجاع علبة سجائر تحتوي على 14 قرص من الدواء المهلوس بريغابالين مقطعة ومهيأة للبيع قام أحد المشتبه فيهما بمحاولة التخلص منها برميها على الأرض. المشتبه فيه الثاني ضبط بحوزته على 7 أقراص من نفس الدواء كانت مخبأة داخل جيب سترته. كما تم حجز مبلغ مالي كان بحوزة المشتبه فيهما يقدر بـ 5750 دج يعد من عائدات الترويج.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية الترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهما أمر إيداع.