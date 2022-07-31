بجاية: الإطاحة بمروّج المهلوسات بالسوق الشعبي “Platau”

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول التابعة لأمن ولاية بجاية، من توقيف مسبوق قضائي يبلغ من العمر 46 سنة يحترف ترويج المؤثرات العقلية بسوق السهل ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت بناءا على معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها تواجد شخص مشبوه يتردد يوميا على السوق الشعبي المسمى “السهل” بوسط مدينة بجاية يقوم بترويج المهلوسات في أوساط الشباب من مرتادي السوق و الحي الشعبي المجاور.

على الفور عناصر الشرطة باشرت تحريات معمقة مكنت من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيه الذي بعد ترصد تحركاته على مستوى ذات السوق. تم توقيفه في حالة تلبس وقد ضبط بحوزته على 14 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. بالإضافة إلى سكين صغير ومبلغ مالي مشكل من مختلف القطع النقدية يعد من عائدات الترويج.

كما أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة. حمل سلاح أبيض دون مبرر شرعي. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقه أمر إيداع.

طالع أيضا

بجاية: الدرك الوطني يحجز 18760 قارورة خمر ببوجليل

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. من حجز 18760 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام محلية وأجنبية الصنع. وتعود وقائع القضية إلى قيام أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، بنقطة مراقبة بمنفذ الطريق السيار بالضبط بقرية أفتيس بلدية بوجليل ولاية بجاية. كما لفت انتباههم شاحنة نوع سوناكوم قادمة من ولاية بجاية بإتجاه ولاية البويرة. مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، ينحدر من ولاية الوادي. وعلى إثرها تم إيقاف مالكها وتفتيش الشاحنة تفتيشا أمنيا دقيقا، أين عثر على متنها على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية تقدر بـ 18760 وحدة من المشروبات الكحولية مختلف الأنواع والأحجام محلية وأجنبية الصنع، مموهة بفضلات الحيوانات التي تستعمل في الفلاحة. ليتم توقيف السائق واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات لمصالح الجمارك ببجاية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور