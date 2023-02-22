بجاية: الإطاحة بمسيّر حانة حوّلها للإغراء والتحريض على الفسق

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الأول ببجاية من الإطاحة بمسير حانة متواجدة بمدينة بجاية. يستغل محله للفسق وفساد الأخلاق.

تفاصيل العملية جاءت بعد تحريات معمقة بخصوص معلومات واردة إلى مصالح الشرطة، حول تواجد حانة وسط مدينة بجاية تستغل من طرف مالكها في الرذيلة وفساد الأخلاق. ويتردد عليها مجموعة من الفتيات المعروفات في مجال ممارسة الدعارة وذوات أخلاق سيئة قدمن من ولاية بجاية و ولايات مختلفة من الوطن.

على إثر هذه المعلومات تم الترصد للمكان وبعد إختيار الوقت المناسب تمت عملية المداهمة من طرف عناصر الشرطة للمناوبة المركزية لأمن ولاية بجاية. وبعد عملية المراقبة الأمنية والإدارية تم توقيف مسير الحانة و جميع العاملين بالمحل. بالإضافة إلى توقيف 14 فتاة تتراوح أعمارهن بين 39 و 52 سنة أغلبهن معروفات لدى مصالح الشرطة في قضايا الإغراء والدعارة. كما سبق أن حرر ضدهن ملفات جزائية في هذا الشأن.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية التحريض على الإغراء، إستدراج بالغين قصد إحتراف الدعارة والفسق. عدم تبرير الموارد التي تتفق وطريقة المعيشة. مخالفة المراسيم والقرارات المتخذة من السلطة الإدارية. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

كما صدر بعد جلسة المثول الفوري ضد مسير الحانة ببجاية أمر إيداع. وأخلي سبيل باقي الأطراف مع إستدعائهم لجلسة المحاكمة في تاريخ لاحق.

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