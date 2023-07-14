بجاية: البحث عن غريقين مفقودين

شرعت مصالح الحماية المدنية في البحث عن غريقين مفقودين بالشواطئ منذ ليلة البارحة بولاية بجاية.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تم الشروع في عمليات البحث عن غريقين مفقودين في البحر. ويتعلق الأول في حدود الساعة 04 سا 20د لصباح اليوم الجمعة. و هو طفل 17 سنة من الجزائر العاصمة فقد في شاطئ سوق الإثنين بسبب أن البحر هائج.

أما الغريق الثاني في حدود الساعة 05 سا 33د لصباح اليوم أيضا و هو طفل 17 سنة من ولاية سطيف فقد في ملبو البحر هائج.