بجاية.. البياري تطيح بشبكة للمتاجرة بالمخدرات وتحجز 2 كلغ كيف

تمكـنت عناصر البياري بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من 7 أشخاص مختـصة في المتاجرة بالمخدرات مع حجز قرابة 2 كلغ من الكيف المعالج.

تفاصيل العملـية جاءت بعد إستـغـلال معـلومات واردة إلى عناصر الفرقة مفادها وجود جماعة أشرار بصدد إبرام صفقة بيع مخدرات بضواحي قرية الفجة ببجاية.

مباشرة تم عداد خطة محكمة من خلالها تم تطويق المكان وجميع المنافذ المؤدية إليه، أين تم توقيف 4 مشتبه فيهم بمكان منعزل بعيد عن الطريق الرئيسي بمجرد قيامهم بعملية التسليم.

وقد أبدى المشتبه فيهم مقاومة عنيفة إتجاه عناصر الشرطة قصد محاولة الفرار غير أن عناصر الشرطة تمكنوا من السيطرة عليهم وتوقيفهم بكل إحترافية خلال العملية تم حجز كيس بلاستيكي يحتوي على 18 صفيحة من المخدرات (كيف معالج) بوزن إجمالي قدره 1800غرام.

التحقيق المعمق الذي باشرته فرقة البحث والتدخل BRI تحت إشراف النيابة المختصة مكن من توقيف 3 أشخاص آخرين متورطين في القضية، مع حجز كميات أخرى من المخدرات (كيف معالج) يقدر وزنها بـ 105 غرام، مبلغ مالي من عائدات الترويج يقارب 70 مليون سنتيم.

فيما تم تحديد هوية ستة 6 من أفراد هذه الشبكة الإجرامية يعدون في حالة فرار.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية حيازة المخدرات (كيف معالج) ونقلها وتوزيعها وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية.

وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضد 4 مشتبه فيهم أمر إيداع في حين صدر ضد 3 مشتبه فيهم آخرين رقابة قضائية.