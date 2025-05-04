بجاية.. البياري تطيح بشبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 10 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في سرقة الدراجات النارية على مستوى إقليم ولاية بجاية.

بداية القضية جاءت بعد ورود معلومات إلى عناصر الفرقة مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة الدراجات النارية على مستوى إقليم ولاية بجاية، ويقومون بإخفائها إلى غاية إعادة بيعها، عناصر الفرقة وبعد تكثيف الأبحاث وعمليات الترصد، وفي حدود الساعة الثانية صباحا تمكنت من توقيف مشتبه فيهما بضواحي حي إحدادن ببجاية، على متن دراجة نارية محل سرقة، كما أفضى التحقيق إلى توقيف باقي أفراد الشبكة والبالغ عددهم 8 أشخاص، مع إسترجاع 06 دراجات نارية محل سرقة.

وقد بين التحقيق تورط أفراد هذه الشبكة الإجرامية في سرقة العديد من الدراجات النارية بأماكن مختلفة من ولاية بجاية، خاصة على مستوى مدينة بجاية، القطب الحضري الشيخ المقراني ومستشفى الأمراض العقلية ببلديتي واد غير، المدينة الجديدة لالة فاطمة نسومر، قرية بوليماط، والعديد من الأماكن الأخرى.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد المقترنة بظرف الليل، الكسر، جنحة إخفاء أشياء مسروقة متحصل عليها من جناية، العود، وتم تقديمهم أمام النيابة المختصة.

أين صدر في حق مشتبه فيهما أمر إيداع، فيما وضع باقي المشتبه فيهم تحت نظام الرقابة القضائية.