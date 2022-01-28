بجاية: البياري يطيح بتاجر مخدرات يستغل منزله للترويج بأقبو

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بتاجر مخدرات مع حجز سلاح ناري و4 كلغ من المخدرات.

العملية تمت إثر إستغلال لمعلومات واردة إلى مصالح الشرطة تفيذ بوجود شخص يقوم بإستغلال مسكن كائن بمدينة أقبو في تخزين وترويج المخدرات بذات المدينة وضواحيها. وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه البالغ من العمر 44 سنة و توقيفه بالقرب من محل إقامته بعد ترصد تحركاته عن طريق خطة محكمة

عملية تفتيش منزل المشتبه فيه التي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة مكنت من حجز كمية معتبرة من المخدرات يقدر وزنها بـ 4 كلغ كيف معالج، بالإضافة إلى إسترجاع وحجز سلاح ناري وخراطيش وأسلحة بيضاء من الحجم الصغير والكبير (سيوف)، قارورة غاز مسيل للدموع ومبلغ مالي.

المشتبه فيه يعمل على تخزين تلك المخدرات بمسكنه العائلي ومن ثمة ترويجها بمدينة أقبو وضواحيها.

و بعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه في لأجل قضية حيازة وتخزين المخدرات- الكيف المعالج- شرائها وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، حيازة وحمل سلاح وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، حيازة أسلحة محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقه أمر إيداع.

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حصيلة مخيفة.. وفاة رضيع وإصابة 11 ٱخرين بفيروس كورونا خلال يومين ببجاية

توفي صبي حديث الولادة متأثرا بفيروس كورونا بعد يوم واحد من ولادته بعيادة التوليد ثارقة أوزمور بولاية بجاية. وذكر مصدر طبي حصري “للنهار أون لاين“، أن عدد الأطفال المصابين بالكوفيد أغلبهم حديثي الولادة. وإنخفظ اليوم الى 11 رضيعا بعدما كان في اليومين الأخرين 13 طفلا. كما يخضع الرضع حاليا للعلاج المكثف بمركز الأمونة والطفولة لثارقة. كما يتواجد بالمستشفى 5 نساء حوامل مصابات بجائحة كوفيد 19. بجاية: وفاة طبيبة ثانية بفيروس كورونا خلال يوم واحد لازال فيروس كورونا يخطف أرواح الجيش الأبيض، حيث لقيت طبيبة حتفها بعد مكوثها في الإنعاش لعدة أيام بسبب اصابتها بفيروس كورونا.

وتوفيت الليلة الماضية تحت تأثير فيروس كورونا الطبيبة “صبرينة ككوش” عن عمر ناهز 37 سنة. وهي طبيبة عامة بمستشفى خراطة بولاية بجاية. بعد أيام قضتها في مصلحة الإنعاش تصارع الفيروس.

كما توفيت قبلها في الصباح طبيبة مقيمة بمستشفى خليل عمران تخصص جراحة الأعصاب متأثرة بإصابتها بالكوفيد 19. وهي تبلغ من العمر 33 سنة.

كما تم تشييع جنازة الراحلة في جو مهيب بساحة المستشفى بعد إقامة عليها صلاة الجنازة.