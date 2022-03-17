بجاية.. الترخيص لفتح 53 نقطة سوق تضامنية خلال رمضان

شدد والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش على ضرورة توزيع الاعانات الخاصة ببرنامج الشهر الفضيلبي 15 يوم قبل حلول رمضان.

وجاء ذلك إثر إجتماع الجهاز التنفيذي للولاية أين تدخل كل مدير في قطاعه موضحا الإجراءات المادية و البشرية المسخرة إستعدادا لشهر رمضان.

وذلك لتوفير المواد الغذائية المتعلقة بالبقالة والخضر والفواكه بأسعار معقولة بهدف القضاء على المضاربة.

إلى جانب مراقبة الأسواق الجوارية و مطاعم الرحمة وتوفير عمال النظافة خلال شهر رمضان وحماية المواطن من التسممات الغذائية،

إلى جانب تحسين وضعية الطرقات والقضاء على الازدحام وفق مخطط استعجالي صحي خلال شهر رمضان.

هذا وتم إحصاء 53 موقع عبر البلديات سيتم فتحها كأسواق تضامنية خلال شهر رمضان.

وفي هذا الصدد أعطى الوالي تعليمات لمدير التجارة بعقد لقاء مع اصحاب المطاحن والملبنات و المنتجين المحليين.

بالإضافة الى تجار الجملة لتدعيم هاته الأسواق للقضاء على المضاربة والبيع مباشرة للمستهلك.

أصدر مجلس قضاء بجاية حكما ببراءة المدير العام السابق لمؤسسة ميناء بجاية جلول عاشور من التهم المنسوبة إليه في قضية مؤسسة ميناء بجاية. طيلة توليه منصب مديرا عاما لمؤسسة ميناء بجاية.

وبعد إتصال “للنهار أونلاين” مع عاشور جلول ، الذي يشغل حاليا منصب مدير عام للموانيء الجزائرية-سيربور، أكد أن مجلس قضاء بجاية قد أصدر في حقه حكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليه.

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أكد الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “ساربور”، عاشور جلول، أن مؤسسته قد أنشأت أرضيات إلكترونية لتنشيط عمليات التصدير. سيما من المواد الفلاحية و منتجات النسيج الصناعي و تسهيل معالجة البضائع على مستوى الموانئ.

و أشار عاشور جلول، في تصريح لوأج، سابقا أن مجمع الخدمات المينائية قد قام بتوفير وسائل إلكترونية من أجل تسهيل عمليات العبور. و تعزيز تتبع المسارات أو الشفافية بخصوص اللوجيستيك المينائي. ويتعلق الأمر بأرضية نظام مجتمع الموانئ الجزائرية. التي تعتبر وسيلة إلكترونية للتبادل من أجل تفادي حركة الأشخاص وحالات الإزعاج مثلما كانت تسجل في الماضي”.

وأشار في ذات السياق، أن هذه الأرضية التي تندرج ضمن إطار توجيهات السلطات العمومية المتعلقة برقمنة العمليات الإدارية. تهدف لأن تكون وسيلة للتكفل في المرحلة الابتدائية و أثناء و المرحلة النهائية بالبضائع العابرة عبر الموانئ.

و أكد عاشور جلول أن الأرضية التي تغطي مجموع موانئ البلاد ترمي إلى تحسين الفعالية و اللوجيستيك المينائي في مجال المعلومة الخاصة بالمصدر و الاقامة و لوجيستيك التحويل. مشيرا إلى أن المجمع قام بإنشاء أرضيتين الكترونيتين أخريين كقطب على مستوى مينائي جن جن بجيجل و وهران.

و أشار الرئيس المدير العام لمجمع ساربور في ذات السياق، إلى أن هذه الأرضيات من شأنها المساهمة في رفع القدرات المينائية و حصص السوق الدولية.