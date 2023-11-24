بجاية.. التقلبات الجوية تتسبب في وفاة شخصين بتسكريوت و خراطة

لقي شخص يبلغ من العمر 49 سنة حتفه، على إثر إنزلاق ارضي وقع بمنطقة ثملحث بخراطة شرق ولاية بجاية الإنزلاق الترابي ناجم عن تهاطل أمطار غزيرة.

كما لاتزال عملية البحث مستمرة من رجال الحماية المدنية، على شخص ثاني جرفته سيول فيضان واد ايث سماعل ببلدية تسكريوت بعد إرتفاع منسوب مياه الواد نتيجة سقوط أمطار غزيرة.

والضحية الثانية رب عائلة يبلغ من العمر 46 سنة ينحدر من بلدية تسكريوت وهو عامل البلدية.

هذا وباشرت مصالح الأشغال العمومية في أشغال إعادة فتح ممر لفك العزلة عن بلديتي برج ميرة وأيث سماعيل بعد إنهيار جسر الرابط البلدية بخارجها.

ومن المقرر أن يفتح الممر المؤقت أمام حركة تنقل المواطنين مساء هذا السبت اي قبل بداية الأسبوع.