بجاية: الجمارك تحجز ألف لتر من زيت المائدة كانت موجهة للمضاربة وللتهريب

تمكنت عناصر مفتشية الأقسام للجمارك لولاية بجاية من حجز أزيد من 1000 لتر من زيت المائدة و هذا في إطار مكافحة تهريب المواد المدعمة و المساهمة في محاربة المضاربة و الاحتكار التي تستهدف بالدرجة الأولى الاستقرار الوطني . تصدي جمارك بجاية لتهريب المواد واسعة الاستهلاك.

تأتي هذه العملية النوعية لأعوان الجمارك لولاية بجاية تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد، و ضمانا لاستقرار السوق الوطنية و التزويد الدائم و المستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية، لاسيما واسعة الاستهلاك منها و المدعمة من طرف الدولة، و في إطار المهام المخولة قانونا لإدارة الجمارك لاسيما المواد من 220 إلى 226 من قانون الجمارك و المتعلقة بالبضائع الحساسة للغش و تنقلها داخل النطاق الجمركي و سائر الإقليم الوطني. تلقت مصالح الجمارك تعليمات صارمة للتصدي لمثل هذه الممارسات و هذا من خلال تكثيف الخرجات الميدانية و التصدي لعمليات تهريب هذه البضائع أو إخراجها من الحدود مهما كانت كميتها.