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بجاية..الحرائق تتلف أزيد 200 هكتار من الثروة الغابية خلال 72 ساعة

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بجاية..الحرائق تتلف أزيد 200 هكتار من الثروة الغابية خلال 72 ساعة
بقلم شهرزاد مزياني

كشف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية بجاية، اسماعيل لطرش، عن تسجيل خلال 72 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 73 حريق، منها 18 حريق تسبب في اتلاف 200 هكتار من الثروة الغابية.

وأوضح اسماعيل لطرش في اتصال  مع “النهار”، أنّ هذه الحصيلة غير نهائية ومرجحة للارتفاع ، نظرا أنّ الحرائق بغابات “أذكار”، لاتزال متواصلة لغاية اليوم الأحد.

وذلك بسبب صعوبة وصول وحدات الحماية المدنية، للمنطقة باعتبارها مناطق وعرة وعالية، وأمام غياب الوسائل لازمة لذلك .

وأضاف المتحدث، أنّ الحرائق لاتشكل خطرا على السكان، وتم التحكم في بعض الحرائق بمنطقة “افاكادو “و”أذكار” القريبة من التجمعات السكانية بواسطة استعمال الهيليكوبتر.

مشيرا أنّه تم تجنيد العديد من وحدات الحماية المدنية لمحاصرة النيران،

كما تم تنقاذ  مدرسة ابتدائية ، ومصنع لانتاج المشروبات من السنة الحرائق  .


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