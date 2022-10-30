بجاية..الحكم بـ7 سنوات سجنا نافذا لمضاربين في مادة الحليب المدعم

أصدرت، ظهر اليوم/ محكمة أقبو التابعة لمجلس قضاء بجاية حكما بالسجن النافذ سبع سنوات ضد شخصين تورطا في قضية المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب المدعم.

و عليه يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع فقد تمت متابعة كل من المتهمين (ح. ا) و (م. ح) بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب المدعم عن طريق إجراءات المثول الفوري.

وبعد المحاكمة صدر حكم في القضية قضى بإدانة المتهمين و الحكم على كل واحد منهما بسبع سنوات حبس نافذ ومليونين دج غرامة مالية.

للعلم ان قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21 / 15 الصادر في 28. 12. 2022 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل الى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا أرتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.