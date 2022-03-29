بجاية..الدرك الوطني يحجز أزيد من 4 قناطير من اللّحوم الحمراء بسمعون

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، أزيد من قناطير من اللّحوم الحمراء مجهولة مصدر موجهة للإستهلاك البشري ببلدية سمعون ولاية بجاية.

وتعود وقائع القضية، إثر قيام أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية بدورية عبر الطريق الولائي رقم 22 ببلدية سمعون.

ليتم توقيف شاحنة نوع هيونداي H100، مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 52 سنة.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بالشاحنة وتفتيشها، عاينوا أنه ينقل لحوم حمراء، قدر وزنها بـ 420 كغ.

وبعد التنسيق مع الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية لبلدية سمعون، تبين بأن اللّحوم الحمراء و الأحشاء المحجوزة غير قابلة للإستهلاك البشري.

ليتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة وردمها.

طالع أيضا:بجاية..حجز 5760 قرص مهلوس في حاجز امني بدرقينة

حجزت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI)، بأمن بجاية جماعة إجرامية متكونة من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 32سنة.

والدين يروجون المؤثرات العقلية ببجاية، وتعود تفاصيل العملية بعد ورود معلومات عن محاولة جماعة إجرامية منظمة.

والتي قامت بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الجنوبية وترويجها بمدينة بجاية و ضواحيها.

وعلى إثرها تم تكثيف الأبحاث مع إعداد خطة محكمة والتي أفضت إلى تحديد هوية هذه الجماعة الإجرامية وتوقيف المشتبه فيهم.

وذلك على متن مركبة تجارية من نوع رونو ماستر على مستوى الطريق الوطني رقم 09 بمدينة درقينة.

وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

حيث تقدر بـ 5760 قرص مهلوس من دواء “بريغابلين “على مهرب من دولة أجنبية.

كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 46000 دج، و مبلغ آخر من العملة الأجنبية الأورو.

كما تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية حيازة المؤثرات العقلية بغرض الإتجار من قبل جماعة إجرامية منظمة.

وجنحة تهريب مواد صيدلانية، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

طالع أيضا: بجاية.. إختفاء طالبة جامعية ببلدية أيث الرزين

أفادت عائلة دحماني القاطنة ببلدية أيث الرزين أقصى جنوب ولاية بجاية عن إختفاء إبنتهم المسماة”جزيرة” البالغة من العمر 26 سنة.

و هي طالبة جامعية. إختفت عن الأنظار منذ السبت 22 من هذا الشهر جانفي 2022 ولم يظهر عليها أي خبر الى غاية كتابة هذا المقال.

وتناشد عائلة الفتاة المفقودة كل شخص صادف أو شاهد هذه الفتاة بصورتها المرفقة أو لديه معلومات عنها الاتصال بالعائلتها ببلدية أيث الرزين.

أو الإتصال بالرقم الأخضر للدرك الوطني 1055 أو الشرطة 1548 علما أن عائلة المفقودة تتجتاز أبام و فترات صعبة جراء إختفاء مفاحيء لإبنتهم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور“

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها