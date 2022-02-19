بجاية..الدرك الوطني يحجز  أزيد من 6 قناطير من مسحوق الشمة المغشوشة

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية أزيد من6 قناطير من مسحوق مادة الشمة تقليدية الصنع المغشوشة ببلدية تيشي ولاية بجاية.

وذلك ذلك بناءا على معلومات واردة لأفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية.

والتي تفيد بإحتمال مرور كمية معتبرة من مادة التبغ (الشمة) على مستوى الطريق الوطني رقم 09.

وعلى إثرها تم تشكيل دورية ووضع نقاط مراقبة على جميع المحاور المحتمل أن تمر عليها هذه البضاعة.

وأسفرت العملية على توقيف سيارة نوع سيتروان ، مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 30 سنة ينحدر ولاية بجاية .

وبعد تفتيشها تم العثور على 16 كيس من الشمة المقلدة المغشوشة ،بوزن إجمالي يقدر بـي 625 كغ.

ليتم توقيف السائق وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

كما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم البضاعة الى مصالح املاك الدولة.

طالع ايضا: بجاية..حجز حوالي قنطارين من الشمة المغشوشة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز أزيد من قنطار من مادة الشمة المقلدة المغشوشة. كما جاءت هذه العملية، إثر قيام أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، بخدمة خارجية. أين تم توقيف سيارة سياحية مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، ينحدر من ولاية سطيف. وبعد تفتيشها، تم العثور بالصندوق الخلفي للمركبة، على أكياس معبأة بمادة الشمة المقلدة المغشوشة. بوزن إجمالي يقدر بـ 186 كلغ. كما تم توقيف سائق المركبة، وإقتياده إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق. هذا وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم البضاعة لأملاك الدولة.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حم

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

ل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

